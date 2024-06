Czwarta część serii "Bad Boys", która weszła do kin na całym świecie w miniony piątek 7 czerwca, zarobiła jak dotąd blisko 63 mln dolarów na rynku amerykańskim i dołożyła do tego prawie 114 mln dolarów w skali globalnej. Oznacza to, że stumilionowy budżet produkcji już się zwrócił.

Hollywood niezadowolone z sukcesu Willa Smitha

Mogłoby się zdawać, że taki rezultat sprawi, że Hollywood odetchnie z ulgą, szczególe po tym, jak szykowany na pierwszy przebój sezonu letniego "Kaskader" z Ryanem Goslingiemokazał się porażką.

Jednak amerykańska branża filmowa, która do tej pory wykazuje wobec Smitha ostracyzm, zakazując nagrodzonemu podczas feralnej imprezy aktorowi wstępu na kolejne ceremonie oscarowe, nie wydaje się zadowolona z sukcesu Smitha.

Burza i oskarżenia o rasizm w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych wybuchła burza po tym, jak największy branżowy portal "The Hollywood Reporter" zatytułował swój artykuł "Denerwujący box office: Bad Boys 4 Willa Smitha zapewnia aktorowi ogromne zwycięstwo". Internauci pytają, co jest takiego "denerwującego" w imponującym wyniku filmu, a niektórzy widzą w nagłówku wręcz słabo zawoalowany rasizm.

Pozwólcie mi to wyjaśnić. Przez tygodnie w kinach panowała ponura atmosfera, a teraz tylko dlatego, że to Will Smith, jesteście zdenerwowani, że film dobrze sobie radził?Tu wyraźnie przebija rasizm" - pisze Sharronda Williams na platformie X.

Odniesienie do incydentu ze spoliczkowaniem w nowym filmie

Newsowy serwis Huffington Post zauważa, że "jest rok 2024 – i może pora, aby ta dyskusja się skończyła".

"Dlaczego nie możemy po prostu świętować sukcesu filmu? Will Smith przeprosił już Rocka. W jego nowym filmie pojawia się nawet idealne odniesienie do incydentu" - czytamy.

W czwartym filmie cyklu w reżyserii duetu Adil El Arbi & Bilall Fallah powracają tytułowi Bad Boys, czyli Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence). Tym razem jednak role się odwracają – to Mike i Marcus będą poszukiwani przez policję.

W filmie występują także Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Rhea Seehorn, a także Tiffany Haddish i Joe Pantoliano.