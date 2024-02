Cztery miesiące temu Bill Skarsgard został aresztowany za posiadanie 2,43 grama marihuany na lotnisku Arlanda wSztokholmie. Wiadomość o tym wydarzeniu dopiero teraz zaczęła się rozprzestrzeniać w Internecie, ponieważ aktor został skazany w środę po przyznaniu się do winy za posiadanie narkotyków - informuje Yahoo.

Aktor przyznał się do winy

33-letni aktor "IT" przyznał się do winy. Billowi udało się uniknąć kary więzienia lub zawieszenia, a zamiast tego musi zapłacić grzywnę w wysokości 40 tysięcy koron szwedzkich.

Kim jest Bill Skarsgard?

Bill Skarsgård, urodzony 9 sierpnia 1990 roku w Sztokholmie, to szwedzki aktor filmowy. Jest najbardziej znany z roli Pennywise’a w amerykańskim horrorze pt. "To" oraz jego kontynuacji "To: Rozdział 2". Pochodzi z rodziny aktorskiej - jest synem Stellana Skarsgarda, a jego bracia - Alexander, Gustaf i Valter - są także aktorami.

Wśród jego innych znanych ról znajdują się występy w filmach "John Wick: Rozdział 4", "Castle Rock" i "Barbarzyńca". W 2024 roku ma pojawić się w filmach "Emperor", "Nosferatu" i "Gilded Rage".