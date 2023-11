Sławę przyniosła ma gra takich produkcjach jak "Zabójcza broń 2" czy "Polowanie na Czerwony Październik". Ackland był aktorem filmowym i teatralnym. W 2021 roku Ackland otrzymał nagrodę CBE za zasługi dla dramatu. W swojej karierze zdobył dwie nominacje do nagrody BAFTA.

Joss Ackland. Życiorys

Ackland był Brytyjczykiem. Urodził się w 1928 roku w dzielnicy Ladbroke Grove w Londynie. Dorastał ZAŚ w Kilburn na północy angielskiej metropolii. Ackland uczęszczał do londyńskiej Central School of Speech and Drama. W 1945 roku zadebiutował na scenie w przedstawieniu "The Hasty Heart".

Chciał rozwijać swoje umiejętności aktorskie. W tym celu dołączył do różnych regionalnych zespołów teatralnych. Występował też w londyńskim Old Vic. Ackland.

Małżeństwo Acklanda trwało ponad pół wieku. Zakończyło się śmiercią żony

Joss Ackland przez 51 lat był żonaty z Rosemary przez 51 lat. Kobieta zmarła w 2002 roku. Pozostawił po sobie siedmioro dzieci, 34 wnuków i 30 prawnuków.