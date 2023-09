W czwartkowym wpisie na Twitterze Żaryn - pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP - odniósł się do najnowszego filmu reżyserki Agnieszki Holland pt. "Zielona Granica", który ma wejść do kin we wrześniu. Film poświęcony ma być sytuacji na granicy polsko-białoruskiej związanej z napływem migrantów sprowadzonych przez białoruski reżim.

Coraz głośniej o filmie A. Holland "Zielona Granica", który - wszystko na to wskazuje - będzie kolejną próbą zakłamania prawdy o operacji hybrydowej przeciwko Polsce oraz atakiem na władze RP - ocenił we wpisie Żaryn. Pod hasztagiem - #ZielonaGranica - przypominam, co działo się i dzieje na granicy polsko-białoruskiej - dodał.