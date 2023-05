Gala wręczenia nagród jubileuszowej 20. edycji MDAG odbyła się w czwartek w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium przyznano filmowi „Apolonia, Apolonia” Lei Glob. To historia malarki, która stara się znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

W Konkursie Głównym 20. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Jonas Rasmussen – duńsko-francuski reżyser filmowy, twórca „Przeżyć”, Grażyna Torbicka – dziennikarka i krytyczka filmowa oraz Mehrdad Oskouei – irański niezależny twórca filmów dokumentalnych.

Trzynaście twórczych lat

W uzasadnieniu podano, że "Apolonia, Apolonia", powstały na przestrzeni 13 lat film, powoli pozwala nam odkryć, w jaki sposób wewnętrzne życie bohaterki i reżyserki odzwierciedlają się nawzajem. "Historia pokazana w filmie staje się opowieścią o tym, jak obecność sztuki w naszym życiu może przynieść wyzwolenie. Film jest tragiczny, dramatyczny i zabawny, jednak nigdy nie manipuluje naszymi emocjami" - uzasadniono.

Wyróżnienia jury przyznało filmom "Niewinność", reż. Guy Davidi oraz "Pod niebem Damaszku", reż. Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh.

Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego otrzymał "Skąd dokąd", reż. Maciek Hamela. Trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę kupił vana i jako wolontariusz zaangażował się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Początkowo przewoził ich z granicy. Po tygodniu przejechał na drugą stronę, by zabierać ludzi z najbardziej zagrożonych regionów. Zapisem tej akcji jest przejmujący dokument "Skąd dokąd".

"W świecie znieczulonym przez okrucieństwo i wojnę stworzenie filmu, który nas porusza, pokazując to, co wydaje nam się, że już wiemy, okazuje się nie lada osiągnięciem. Przez umieszczenie siebie na drugim planie i skupieniu się na ocalałych osobach, Maciek Hamela daje ich historiom i cierpieniu bezpieczną przestrzeń, jaką staje się minibus, którym ewakuuje ich w nieznaną przyszłość" - podano w uzasadnieniu. W ocenie jury, "Skąd dokąd" "to przykład tego jak prostymi, a zarazem efektywnymi środkami można stworzyć film dokumentalny, który daje tak samo wiele jak bierze z opisywanej rzeczywistości. Hamela osiąga szczerość, pozostając wierny swoim bohaterom i bohaterkom – przyjmując postawę, która jest potrzeba dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej".

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał "Prawy chłopak" w reżyserii Hanny Nobis.

Swoje nagrody lokalne w Konkursie Głównym przyznały trzy miasta - Wrocław (Grand Prix Dolnego Śląska dla filmu "Pustelnik z Treig", reż. Lizzie MacKenzie ), Gdynia (Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni dla filmu "Pod niebem Damaszku", reż. Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh ) oraz Bydgoszcz (BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD otrzymały ex aequo filmy "Nie znikniemy", reż. Alisa Kovalenko oraz "Niewinność" , reż. Guy Davidi).

20. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbywa się do 21 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi. Część online wydarzenia potrwa od 23 maja do 4 czerwca. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://mdag.pl/. (