Szczegóły dotyczące programu ogłoszono w komunikacie. Jak podkreśliła dyrektorka artystyczna festiwalu Hommage à Kieślowski, filmoznawczyni Diana Dąbrowska, hasło "pokoleń", "dialogu międzypokoleniowego" jest "silnie związane nie tylko z twórczością Kieślowskiego pod kątem tematycznym, filozoficznym, ale też w ogóle z osobą, postacią Krzysztofa Kieślowskiego, który dla wielu był mentorem, nauczycielem, doradcą, mistrzem". "Mamy przecież całą gromadę filmowców i filmowczyń, która pobierała od niego nauki w katowickiej Szkole Filmowej. Mamy wiele osób ze świata kina i sztuki, które nawet jeśli bezpośrednio nie były jego studentami, poprzez samo obcowanie z Kieślowskim na planie, znajomość z nim też uważają go za swojego nauczyciela" - wspomniała, cytowana w materiałach prasowych.

Reklama

W komunikacie przekazano, że "jednym z ważniejszych tytułów corocznej sekcji +Hommage+ będzie +Amator+ (1979) – film będący po dziś dzień symbolem międzypokoleniowej, nieustającej miłości do kina, fascynacją filmową rejestracją". "Losy Filipa Mosza – jednego z najbardziej ikonicznych bohaterów w całej twórczości Kieślowskiego – staną się przyczynkiem do rozmów z wieloma artystami i artystkami o początkach ich relacji z X Muzą. Z tej okazji – w sekcji +Ukochane filmy Kieślowskiego+ – zostanie pokazany na dużym ekranie debiut pełnometrażowy Kena Loacha +Kes+ (1969). Jest to jeden z tych obrazów, które Kieślowski podał na swojej liście najważniejszych i najbardziej inspirujących dzieł" - podano.

Spotkanie z Szapołowską i Lubaszenko

Reklama

Drugim ważnym tytułem tej sekcji - czytamy - będzie "Krótki film o miłości" (1988). "35 lat po premierze filmu pragniemy odtworzyć dla zebranej w Sokołowsku publiczności spotkanie między magiczną parą głównych bohaterów – Tomkiem (Olaf Lubaszenko) i Magdą (Grażyna Szapołowska). Wierzymy, że uniwersalność tematu, wspaniała gra aktorska i melancholijne zdjęcia Witolda Adamka zachwycą uczestników i uczestniczki naszego festiwalu" - napisali organizatorzy.

Nie zabraknie również projekcji współczesnych polskich dokumentów i fabuł oraz spotkań z ich twórcami. Festiwalowi towarzyszyć będą wydarzenia specjalne, wśród nich spotkanie "Pokolenie to zespół. Opowieści o wspaniałym zespole +X+" oraz zjazd "uczniów Kieślowskiego", czyli osób, które postrzegają siebie jako uczniów reżysera. W zjeździe wezmą udział m.in. Magdalena Łazarkiewicz, Waldemar Krzystek, Zbigniew Zamachowski oraz Mirosław Baka.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia w Sokołowsku (Dolnośląskie). Za jego organizację i produkcję odpowiadają: Fundacja Sztuki Współczesnej "IN SITU", Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku oraz Międzynarodowe Laboratorium Kultury Sokołowsko.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.hommageakieslowski.pl/.

Krzysztof Kieślowski (ur. 27 czerwca 1941 r., zm. 13 marca 1996 r.) był reżyserem filmów dokumentalnych i fabularnych, jednym z współtwórców kina moralnego niepokoju. Swoje późniejsze ważne filmy, takie jak "Krótki film o zabijaniu", "Krótki film o miłości", "Podwójne życie Weroniki" i trylogia "Trzy kolory", stworzył we współpracy ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem. Kieślowski był laureatem prestiżowych nagród, m.in. Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za "Trzy kolory: Niebieski" oraz Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie za "Trzy kolory: Biały".