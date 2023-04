Jak przypomniano w komunikacie, Enyedi uczestniczyła po raz pierwszy w canneńskim festiwalu w 1989 r. z filmem "Mój wiek XX". Jej debiutancką pełnometrażową fabułę doceniono wówczas Złotą Kamerą. "Bycie wybraną oznaczało bycie zrozumianą, dostrzeżoną. Tak jakby ta ogromna, kolorowa społeczność genialnych artystów i profesjonalistów otworzyła swoje ramiona dla mnie, całkowitego nowicjusza, zapraszając mnie do siebie" - wspomniała reżyserka.

Podkreśliła też, że do dziś pamięta "każdą chwilę z czasu spędzonego w Cannes". "Jestem przekonana, że młodzi twórcy, którzy zaprezentują swoje krótkie filmy na tegorocznym festiwalu, odczują ten sam pozytywny szok. Kibicuję im. Mam nadzieję, że to wyróżnienie doda im wiary w siebie, że będą odważni i pokorni, że nie stracą koncentracji, nie będą oszołomieni. Kibicuję im i wierzę, że poradzą sobie z tym wyróżnieniem" - podsumowała twórczyni.

Pozostałe jury

W jury pod przewodnictwem Enyedi zasiądą: amerykańska reżyserka, scenarzystka i aktorka Ana Lily Amirpour, kanadyjska prezenterka i aktorka Charlotte Le Bon, francuska aktorka Karidja Toure oraz izraelski reżyser i aktor Shlomi Elkabetz.

76. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja. W konkursie głównym wystartuje 19 tytułów, wśród nich "Club Zero" Jessiki Hausner, "The Zone of Interest" Jonathana Glazera, "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego, "Four Daughters" Kaouther Ben Hani, "Asteroid City" Wesa Andersona, "Rapito" Marco Bellocchio, "The Old Oak Kena Loacha oraz "Perfect Days" Wima Wendersa.

Statuetka może powędrować także do "Anatomie D’une Chute" Justine Triet, "Monster" Hirokazu Koreedy, "Il Sol Dell’avvenire" Nanniego Morettiego, "La Chimera" Alice Rohrwacher, "About Dry Grasses" Nuri Bilge Ceylana lub "L’ete Dernier" Catherine Breillat, "La Passion De Dodin Bouffant" Tran Anh Hunga, "May December" Todda Haynesa, "Firebrand" Karima Ainouza, "Banel Et Adama" Ramaty-Toulaye Sy lub "Jeunesse" Wanga Binga.

Poza konkursem będzie można obejrzeć m.in. "Jeanne du Barry" Maiwenn, "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese, "The Idol" Sama Levinsona, "Cobweb" Kima Jee-woona, a także "Indianę Jonesa i artefakt przeznaczenia" Jamesa Mangolda.

Przewodniczącym jury konkursu głównego będzie szwedzki reżyser, dwukrotny laureat Złotej Palmy Ruben Ostlund.