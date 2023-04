Dokument powstawał od pierwszych dni wciąż toczącej się inwazji Rosji na Ukrainę, w czasie akcji ewakuacyjnych przeprowadzanych na rozległym terytorium ogarniętym wojną.

Ludzie zawieszeni w czasie i przestrzeni, w obliczu niepewnego tu i teraz, decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku. „Skąd dokąd" to portret zbiorowy złożony z doświadczeń ludzi, którzy mają jeden cel: znaleźć bezpieczne schronienie. W vanie, ich tymczasowym azylu, zniesione są różnice płci, wieku, koloru skóry, sprawności fizycznej, pochodzenia, tożsamości, poglądów czy wiary. W języku ukraińskim „skąd" (звідки / zvidky) i „dokąd" (куди / kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy.

Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja, a w Polsce widzowie będą mogli zobaczyć film nawet wcześniej, bo w Konkursie Polskim na festiwalu Millennium Docs Against Gravity (12-21.05) w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdyni i Lublinie.