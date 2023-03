Tajemnicze morderstwa, zmowa milczenia i sekrety sióstr z mrocznego zgromadzenia. Wszystko to w „Konsekracji”, uwodzącym atmosferą i suspensem horrorze sakralnym z nominowaną do Nagrody Saturna aktorką Jeną Malone (seria „Igrzyska śmierci”). Jak zaręcza serwis Movieweb.com – ten przerażający film to – „seans obowiązkowy dla każdego miłośnika kina grozy”.

Specjalistka od chorób oczu – Grace (Jena Malone) przybywa do odległego klasztoru w Szkocji, aby zbadać sprawę rzekomego samobójstwa jej młodszego brata księdza. Nie ufając raportom Kościoła, kobieta prowadzi własne śledztwo, próbując ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Pomaga jej w tym watykański duchowny, ojciec Romero. Podczas przeszukiwania mrocznych zakątków klasztoru, dzikich klifów i smaganych wiatrem okolicznych plaż, Grace odkrywa nie tylko ślady morderstwa i świętokradztwa, ale też niepokojącą prawdę o własnej przeszłości, która wydobywa na wierzch dawno zapomnianą traumę.