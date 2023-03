Ogłoszono nominacje do Węży. Ciekawa jest zarówno lektura zawierająca tytuły i nazwiska, jak i sam komunikat.

Oto, co napisano we wstępie:

W tym roku trwało to dłużej, ale naprawdę polska kinematografia dostarczyła. I mieliśmy mnóstwo pracy z wybraniem najlepszych w

byciu najgorszym. Ostatecznie zdecydowaliśmy więc (na wzór

Oscarów) poszerzyć główną kategorię, nominację do Wielkiego

Węża z pięciu do dziesięciu tytułów. Mamy nadzieję, że pozwoli

to widzom łatwiej wyłuskać filmy tak złe, że aż godne uwagi.

Kto wybiera

O wyborze nominowanych rokrocznie decydują członkowie Popkulturowej

Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w

obszarze szeroko pojmowanej kultury.



Trzon tegorocznych nominacji stanowią filmy: „Niewidzialna wojna”

Patryka Vegi (13 nominacji) i „Gierek” Michała Węgrzyna (12

nominacji). Po piętach depczą im natomiast potraktowane łącznie i

rozdzielnie „365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni” Barbary

Białowąs i Tomasz Mandess (9 nominacji) oraz „Miłość, seks &

pandemia” również Patryka Vegi (6 nominacji). W gronie

nominowanych twórców nie zabrakło znanych twarzy – po więcej

niż jedną nominację zdobyli m.in. Małgorzata Kożuchowska, Michał

Koterski, Cezary Żak, Antoni Pawlicki, Anna Mucha i oczywiście

Rafał Zawierucha.

Nominacja dla Ducha Świętego

Jak czytamy: Warto też zauważyć poważny wątek religijny w tegorocznym

werdykcie. Zgodnie z opisem twórców na plakatach filmu

„Powołany” do Węży w tym roku musieliśmy nominować Ducha

Świętego i Najświętszą Maryję Pannę (powtarzamy, to nie my, to

decyzja, którą podjęli twórcy filmu i rozpowszechniali ją w

napisach końcowych filmów). Również religijna postawa Patryka Vegi

w jego ostatnim filmie nie mogła ujść naszej uwadze. Stąd nasza

decyzja w kategorii duet.



Lista nominacji

WIELKI WĄŻ:



365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz

Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być

jeszcze gorsze niż pierwszy.



Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (reż. Heathcliff Janusz

Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski)

za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której

fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.



Gierek (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff

Janusz Iwanowski)

za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.



Jak pokochałam gangstera (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn,

Maciej Kawulski)

za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater

próbuje zagadać nas na śmierć.



Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz

Lampka, Ilona Łebkowska)

za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które

polubiliśmy przed dekadami.



Miłość, seks & pandemia (reż. i prod. Patryk Vega)

za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż

wpływy ze sprzedaży biletów



Niewidzialna wojna (reż. i prod. Patryk Vega)

za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.



Plan lekcji (reż. Daniel Markowicz; prod. Mike Zawadzki, Daniel

Markowicz)

za to, że nawet odkalkowanie prostej sensacyjnej fabuły okazało

się tu zbyt dużym wysiłkiem.



Powołany (reż. Jan Sobierajski; prod. Najświętsza Maryja Panna)

za amatorską, nadętą próbę ewangelizacji, która niezamierzenie

bawi.



Zołza (reż. Tomasz Konecki; prod. Małgorzata Kożuchowska,

Klaudiusz Frydrych, Krzysztof Rak, Inga Kruk)

za udawany dystans i absolutny brak emocji u odbiorcy. I

nieznajomość znaczenia słowa „autobiografia”.



Najgorsza reżyseria:



Barbara Białowąs, Tomasz Mandes - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365

dni

Heathcliff Janusz Iwanowski - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Daniel Markowicz - Plan lekcji

Patryk Vega - Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Michał Węgrzyn – Gierek



Najgorszy scenariusz:

Duch Święty – Powołany

Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki - Gierek

Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs - 365 dni: Ten

dzień/Kolejne 365 dni

Olaf Olszewski, Patryk Vega - Miłość, seks i pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna



Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:



365 dni: Ten dzień (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod.

Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (reż. Sylwester Jakimov;

prod. Tadeusz Lampka)

Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa

Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz

Lampka, Ilona Łebkowska)

Mój dług (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)



Najgorsza rola męska:



Sebastian Dela - Miłość seks i pandemia

Michał Koterski - Gierek

Michał Koterski - Krime story. Love story

Antoni Pawlicki - Gierek

Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna



Najgorsza rola żeńska:



Małgorzata Kożuchowska - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Małgorzata Kożuchowska - Gierek

Małgorzata Kożuchowska – Zołza

Anna Mucha - Niewidzialna wojna

Anna Maria Sieklucka - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni



Najgorszy duet na ekranie:



„365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska - Gierek,

Anna Mucha i Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna

Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz – Gierek

Patryk Vega i Bóg - Niewidzialna wojna



Występ poniżej talentu:



Piotr Cyrwus – Kryptonim Polska

Krystyna Janda - Jak pokochałam gangstera,

Andrzej Seweryn - Każdy wie lepiej

Cezary Żak – Gierek

Cezary Żak – Krime Story, Love Story

Artur Żmijewski – Zołza



Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:



Stefan Idziołek - Plan lekcji

Łukasz "Krupnik" Krupiński - Miłość na pierwszą stronę

Karol Lis - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

premier Filip Rawicki - Gierek

Patryk Vega - Niewidzialna wojna



Żenująca scena:



Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci - 365

dni: Ten dzień

Gra w golfa - 365 dni: Ten dzień

Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka - Gierek

Przesłuchanie do filmówki – Niewidzialna wojna

Vega który dla Jezusa odmawia seksu oralnego - Niewidzialna wojna



Efekt specjalnej troski:



Czołówka - Nie cudzołóż i nie kradnij

Przemiana Vegi w grubego i z powrotem - Niewidzialna wojna

Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na

prawach cytatu - Niewidzialna wojna

Wypadek samochodowy - Niewidzialna wojna

Zombie – Apokawixa



Najgorszy teledysk okołofilmowy:



Ania – Andrzej Piaseczny – Ania

Gdybyśmy – Natalia Lesz – Gierek

Jestem tylko dziewczyną – Maria Sadowska – Miłość na pierwszą

stronę

Puta Madre – Kacper HTA – Krime Story, Love Story

Wartości – Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic – Miłość,

seks i pandemia