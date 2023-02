Kolejną edycję Łódzkiego Funduszu Filmowego ogłosiło w środę "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, podając, że tegoroczny budżet programu wynosi 1,5 mln zł brutto. Do konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych pełnometrażowych, dokumentalnych oraz animowanych.

Reklama

Głównym kryterium udziału w konkursie jest powiązanie projektu z Łodzią lub województwem łódzkim poprzez osoby twórców, temat lub miejsce realizacji, a także wysokość kosztów produkcyjnych poniesionych w regionie.

"Istotą funduszu jest wspieranie wartościowego kina artystycznego, często przynoszącego wiele wyróżnień i kształtującego wyjątkowy wizerunek miasta i regionu. Wspomniane wsparcie jest szczególnie istotne w dobie obecnych zmian rynkowych" – podkreśliła kierowniczka Wydziału Łódź Film Commission Monika Głowacka.

Nabór wniosków trwa do 19 lutego. W ramach tegorocznego konkursu wnioskodawcy, którzy przedłożą dokumenty z obszaru zrównoważonej produkcji będą mogli otrzymać 5 punktów w ramach oceny efektu regionalno-promocyjnego, a w przypadku podpisania umowy koprodukcyjnej, pokryć do 25 proc. wynagrodzenia ekokoordynatora z wkładu EC1. Każdy producent, którego film koprodukowany jest przez EC1, otrzyma również dostęp do kalkulatora śladu węglowego Albert.

Łódzki Fundusz Filmowy jest najstarszym tego typu funduszem w Polsce - w ubiegłym roku obchodził swoje 15-lecie. Wsparł ponad 110 filmów, a wśród nich są takie tytuły jak nominowane do Oscarów "W ciemności" Agnieszki Holland, "Ida" oraz "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, wyróżniony w Cannes "Sweat" Magnusa von Horna, a także ostatni film Andrzeja Wajdy "Powidoki". Fundusz konsekwentnie dofinansowuje także debiuty, m.in. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" w reż. Mariusza Wilczyńskiego, "Cicha ziemia" - reż. A. Woszczyńska, "Anatomia" - reż. A. Janowska.(