Jak poinformowali organizatorzy Berlinale w komunikacie, w "She Came to Me" Rebekki Miller wystąpili m.in. Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James i Anne Hathaway. "To komedia o miłości, w której splatają się losy uroczych bohaterów żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii - Nowym Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (w tej roli Peter Dinklage) mierzy się z blokadą twórczą. Nie jest w stanie ukończyć partytury do opery, która ma być jego +wielkim powrotem+. Za namową żony Patricii (Anne Hathaway) - która kiedyś była jego terapeutką - wyrusza na poszukiwanie inspiracji. To, co odkrywa, jest czymś więcej, niż mógłby sobie wyobrazić" - czytamy.

Film otwarcia zostanie zaprezentowany poza konkursem, w sekcji pokazów specjalnych 16 lutego w Berlinale Palast. "Bardzo się cieszymy, że możemy zainaugurować tę edycję festiwalu komedią poświęconą codziennym konfliktom społeczeństwa zachodniego. Bohaterowie - wymyśleni przez Rebekkę Miller i wykreowani przez fantastycznych aktorów - zamiast kierować się społecznym dyktatem, podążają za inspiracją, za chwilą. +She Came to Me+ to magiczna oda do wolności słowa" - powiedzieli dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian, cytowani w tekście.W grudniu ub.r. organizatorzy festiwalu poinformowali, że przewodniczącą międzynarodowego jury będzie amerykańska aktorka Kristen Stewart. "Jesteśmy podekscytowani, że Kristen Stewart podejmuje się tego zaszczytnego zadania. To jedna z najbardziej utalentowanych i wielowymiarowych aktorek swojego pokolenia. Od Belli Swan po księżną Walii - dała życie wiecznie żyjącym postaciom" - podkreślili Rissenbeek i Chatrian.

73. Berlinale odbędzie się w dniach 16-26 lutego 2023 r. Szczegółowy program wydarzenia zostanie ogłoszony 23 stycznia.