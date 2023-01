Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 r. Najlepsze filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników.

Reklama

Jak podano na stronie internetowej PNF Orły, "pierwszy dzień festiwalu będzie dniem ukraińskim". "Rozpocznie go pokaz filmu dokumentalnego Szymona Gonery +Superheroes+, w którym ukazane są losy ofiar rosyjskiej napaści oraz tych, którzy niosą im pomoc. Następnie zapraszamy na pokaz specjalny dokumentu +Jeden dzień w Ukrainie+ w reżyserii Wołodymyra Tichego – wielokamerowej opowieści o jednym z pierwszych dni wojny – dzieła twórców, którzy dzięki wsparciu europejskich filmowców otrzymali sprzęt filmowy i wyposażenie ochronne. Filmem otwarcia festiwalu będzie +Pamfir+ Dmytro Sukholytkyy’ego-Sobchuka, polsko-ukraińska koprodukcja nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Odkrycie Roku" - poinformowano.

Dodano, że w repertuarze znalazły się też m.in. "mający światową premierę w prestiżowej, konkursowej sekcji Un Certain Regard Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes obraz +Silent Twins+ w reżyserii laureatki Orłów 2016 w kategorii Odkrycie Roku Agnieszki Smoczyńskiej, uhonorowany Nagrodą Orizzonti MFF w Wenecji debiut nominowanego do Paszportów Polityki Damiana Kocura +Chleb i sól+ czy wyróżniony Grand Prix na MFF w Tiranie obraz +Iluzja+ Marty Minorowicz, a także +Słoń+ Kamila Krawczyckiego z nominowanym do Nagrody Zbyszka Cybulskiego Janem Hrynkiewiczem w roli głównej oraz rywalizujący właśnie o nominację do Oscara, nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej za reżyserię +IO+ w reżyserii laureata Orłów 2022 za Osiągnięcia Życia Jerzego Skolimowskiego".

Będą dokumenty

W programie przeglądu nie zabraknie kina dokumentalnego, m.in. docenionego Grand Prix festiwalu Millennium Docs Against Gravity "Lombardu" Łukasza Kowalskiego, zdobywcy Wielkiego Jantara Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" "Silent Love" Marka Kozakiewicza, a także uhonorowanej Nagrodą Publiczności Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym "Simony" Natalii Korynckiej-Gruz.

Reklama

Łącznie na wstępnej liście kandydatów do statuetki w kategorii najlepszy film znalazły się 73 tytuły, wśród nich "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Śubuk" Jacka Lusińskiego, "Johnny" Daniela Jaroszka, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "Inni ludzie" Aleksandry Terpińskiej, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Fucking Bornholm" Anny Kazejak, "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego, "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego i "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć pod adresem: http://pnf.pl/festiwal-orly-2023-festiwal-filmow-kandydatow-do-polskich-nagrod-filmowych/. Przegląd potrwa do 3 lutego. Nominacje do Orłów 2023 zostaną ogłoszone 8 lutego. Zwycięzców poznamy podczas gali, która odbędzie się 6 marca. Natomiast 1 marca dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia Życia.