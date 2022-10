Już 23 grudnia do polskich kin trafi „Terrifier 2. Masakra w Święta". To ostatnio najgoręcej dyskutowana produkcja, która w USA w ciągu 3 weekendów ograniczonej dystrybucji zwróciła się 20 krotnie!

Reklama

Jak donosi dystrybutor: w trakcie październikowych seansów w USA i w Wielkiej Brytanii mdleli, wymiotowali, albo potrzebowali natychmiastowej interwencji medycznej.

Maniakalny zabójca klaun Art (w tej roli David Howard Thornton) wrócił, by ponownie karmić się strachem swoich ofiar i budzić grozę. Jakiś czas temu reżyser wystosował specjalne oświadczenie do mediów. Z jednej strony, aby ostrzec widzów przed „Terrifier 2. Masakra w Święta", a z drugiej – by przygotować ich na krwawą ucztę. Czytamy w nim, m. in., że: „ten film zawiera brutalne sceny przemocy. Widzowie o wrażliwych sercach i żołądkach powinni o tym pamiętać. Zostaliście ostrzeżeni".