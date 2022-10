WERSJA WIDEO

Reklama

WERSJA AUDIO

– Pochodzę z Wrocławia więc mam osobisty udział w tym co się stało. Byłam studentką ale odwiedziłam rodziców w lipcu i byłam tam od początku, od momentu kiedy nikt nie wierzył, że woda wleje się do Wrocławia do momentu opuszczania wody – mówi Anna Kępińska.

Reklama

Wielka woda, dotknąć tamtego czasu

– Ważne było dla nas żeby dotknąć tamtego czasu. Pamiętajmy jednak, że jest to serial fabularny, niedokumentalny. Wnikliwie czytaliśmy książki z tamtego czasu, rozmawialiśmy z wieloma osobami, które przeżyły powódź, byli to ludzie ze służb, politycy, zwykli ludzie. Bardzo nas interesowało jak pielęgnują wspomnienia, jak kojarzą tamten czas. Po tym długim czasie researchu, czytania, zastanawiania się, jaki to może być serial i nasiąknięcia tamtym czasem, próbowaliśmy razem ze scenarzystami: Kasprem Bajonem, Kingą Krzemińską ułożyć świat, który jest podporządkowany fabularnej dramaturgii – mówi Anna Kępińska.

Reklama

– Nie wszyscy, ale większość wspomina ten czas pozytywnie, z nostalgią, sentymentem. To był czas ruchu ogromnej solidarności wzajemnej, wspólnoty – dodaje Kępińska.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Anna Kępińska – pomysłodawczyni i producentka „Wielkiej wody”