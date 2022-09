Piosenka nosi tytuł „Dziewczyna z tatuażem” i jak mówi Daria: "to taka odpowiedź na pytanie mojego kumpla z pracy - czy wszystko ok? Powiedziałam wtedy, że tak, wszystko ok, ale wcale tak nie myślałam. Wróciłam z tym pytaniem do domu, nie dawało mi żyć przez kilka dni i zaczęłam pisać ten numer".

Teledysk został zrealizowany w nieistniejącym już klubie Lotus w podziemiach krakowskiego Forum, za reżyserię odpowiadała Agata Trafalska, a pomysłodawcą klipu był Kortez, który zagrał w nim także rolę.

Za produkcję „Dziewczyny z tatuażem” odpowiada Kuba Dąbrowski, młody producent i wokalista ściśle współpracujący m.in. z Jakubem Skorupą. Premiera albumu Darii zaplanowana jest na początek 2023 roku i ukaże się nakładem wytwórni Jazzboy Records.