Oto nowy film Williama Bella, reżysera "Demonów"i "The Boy", który opowie o wydarzeniach poprzedzających historię z kultowego horroru "Sierota".

Opis filmu:

Leena Klammer jest najgroźniejszą pacjentką w estońskim zakładzie dla obłąkanych i służby bezpieczeństwa sprawują nad nią opiekę o podwyższonym rygorze. Z pozoru sprawia jednak niewinne wrażenie, bo jej przypadłością jest wygląd małej dziewczynki mimo znacząco wyższego wieku. Leena szybko organizuje sobie niezwykle pomysłową a także bardzo krwawą i brutalną ucieczkę poza mury ośrodka. Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Ameryki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych bogatych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziewczynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. Nie wszyscy jednak dają się nabrać. Matka prawdziwej Esther wie, że do domu nie wkroczyła jej prawdziwa córka, tylko niebezpieczna oszustka i za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której stawką będzie życie.