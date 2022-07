Związany z produkcją serialu mężczyzna zajmował się ochroną i parkowaniem samochodów.

Śmiertelne postrzelenie

Według policji Johnny Pizarro został znaleziony we wtorek rano na ulicy na Brooklynie z licznymi ranami postrzałowymi, gdy ekipa przygotowywała się do kolejnych zdjęć.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 31-latek siedział w samochodzie, gdy samotny napastnik zbliżył się do pojazdu, otworzył drzwi i strzelił mu w głowę i szyję.

Nieprzytomnego mężczyznę przewieziono do szpitala na Brooklynie, gdzie jednak zmarł.

Wstrzymanie pracy nad serialem

Policja padała, że do tej pory nikogo nie zatrzymała w związku z tym zabójstwem i nie ustaliła jak na razie jego motywu. Poinformowała jedynie, że widziano niskiego, chudego mężczyznę w czarnej bluzie z kapturem i ciemnych spodniach, uciekającego z miejsca, w którym doszło do strzelaniny.

Spacerowałem z psami, gdy zobaczyłem policyjne taśmy. Pomyślałem: "O, to pewnie film", ale to była prawdziwa strzelanina - powiedział 60-letni Janus Czuj, który mieszka w okolicy, gdzie doszło do zabójstwa.

Telewizja NBC wstrzymała we wtorek prace nad serialem.