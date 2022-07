Najnowsze dzieło Hirokazu Kore-edy – to wzruszająca i prowokująca historia, koncentrująca się wokół losów małego dziecka pozostawionego w oknie życia, którą tak podsumował krytyk Indie Wire – To cudowna w swej wrażliwości opowieść, zadająca pytanie o kwestię etyki, wolności wyboru, pieniędzy, rodziny oraz tego,

jak znaleźć miłość w tym szalonym bałaganie zwanym życiem.

Reklama

W 2018 roku Hirokazu Kore-eda zdobył Złotą Palmę na 71. MFF w Cannes a rok później nominację do Oscara za film „Złodziejaszki”. Tym filmem potwierdził swój status światowego mistrza. W filmach takich jak „Dziecięcy świat”, „Jak ojciec i syn”, czy też „Nasza młodsza siostra” wzrusza widzów na całym świecie opowiadając historie o różnych konfiguracjach rodzinnych.

„Baby Broker” to pierwszy koreański film tego japońskiego reżysera. Jak pisał Łukasz Mańkowski (Pięć Smaków) w swojej relacji z Cannes: „Baby Broker” to kolejna cegiełka w uniwersum jego familijnych światów, w którym co prawda zmienia się otoczenie, ale wciąż osią wrażliwości historii i jej dramaturgicznym nośnikiem jest obserwowanie tlenia się czułych momentów pomiędzy postaciami. To w tych mikro-tąpnięciach, nieraz przejmująco lirycznych, a nawet i melancholijnych (przepięknie uchwyconych okiem operatora „Burning” i „Parasite”, Honga Kyung-pyo), odnaleźć można nieco komfortu i tego typowego dla światów Koreedy uspokajającego ciepełka, które szepcze, że może jednak na tym świecie znajduje się jakaś doza otulającego dobra.

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 21-31 lipca 2022 we Wrocławiu.