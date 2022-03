"Do wspaniałych sympatyków Bruce'a. Jako rodzina chcemy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy zdrowotne i ostatnio zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W związku z tym i po długim namyśle Bruce kończy karierę, która tak wiele dla niego znaczyła" - czytamy w oświadczeniu rodziny Bruce'a Willisa.

"Jest to bardzo trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez ten czas jako silna rodzina i chcieliśmy poinformować o tym fanów Bruce'a, ponieważ wiemy, jak wiele on dla Was znaczy, tak jak Wy dla niego" - napisała rodzina w mediach społecznościowych.

"Bruce zawsze powtarza "Żyj pełnią życia" i razem zamierzamy to właśnie zrobić" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez jego żonę Emmę, byłą żonę Demi Moore oraz piątkę dzieci.