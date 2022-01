Miasto Łódź przeznaczy w tym roku 1,5 mln zł na dofinansowanie produkcji filmowych i seriali. Wnioski można składać do 17 lutego. W ramach istniejącego od 15 lat Łódzkiego Funduszu Filmowego wsparto do tej pory m.in. "Idę", "Zimną wojnę" oraz "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

Start 15. Łódzkiego Funduszu Filmowego ogłoszono w poniedziałek. Za jego realizację odpowiedzialne jest EC1 Łódź - Miasto Kultury. Reklama Jak podała Monika Głowacka z działającego w ramach EC 1 Łódź Film Commission, tegoroczny budżet przewidziany na wsparcie związanych z Łodzią produkcji filmowych wynosi 1,5 mln zł. "Do konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych pełnometrażowych, dokumentalnych i animowanych. Środki z funduszu mogą otrzymać także seriale fabularne. Dotyczy to produkcji obejmujących minimum 5 odcinków w sezonie, o czasie trwania min. 25 minut. Podstawowym kryterium udziału w konkursie dla każdego rodzaju filmowego jest powiązanie projektu z Łodzią lub województwem łódzkim poprzez osoby twórców, temat lub miejsce realizacji, a także wysokość kosztów produkcyjnych poniesionych w regionie" – wyjaśniła. Najstarszy fundusz Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 17 lutego. Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej w formie archiwum w formacie.zip lub.7z poprzez stronę https://lff2022.ec1lodz.pl/. Łódzki Fundusz Filmowy jest najstarszym i jednym z największych regionalnych funduszy filmowych w Polsce. Fundusz wspiera produkcję filmów, które są związane – tematycznie lub realizacyjnie – z Łodzią i regionem łódzkim. Od początku swojego istnienia Fundusz dofinansował ponad 80 filmów, wśród których znalazła się nagrodzona Oscarem "Ida" oraz nominowana do tej nagrody "Zimna wojna" w reż. Pawła Pawlikowskiego, nominowane do Oscara "W ciemności" Agnieszki Holland i nagradzany na festiwalach filmowych "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. W ubiegłym roku zgłoszone zostały 24 projekty audiowizualne. Budżet został podzielony na realizację dziewięciu filmów: pięciu animowanych, dwóch dokumentalnych oraz dwóch fabularnych, które łącznie otrzymały wsparcie w kwocie ponad 1,2 mln zł. Środki, którymi dysponuje Łódzki Fundusz Filmowy pochodzą z budżetu Miasta Łodzi.