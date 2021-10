W Museum of the Moving Image (MoMI) w Nowym Jorku rozpoczyna się w piątek druga edycja Millennium Docs Against Gravity. Krytyk filmowy i kurator MoMI Eric Hynes uznał standardy programowe polskiego festiwalu za wysokie.

Jak powiedział PAP Hynes interesował się Millennium Docs Against Gravity (MDAG) od lat, zanim jeszcze jego instytucja rozpoczęła współpracować przy nowojorskiej edycji. Reklama „Jestem wielkim entuzjastą ich festiwalu i bardzo chciałem wziąć w nim udział - niestety pandemia to uniemożliwiła. To dla mnie zaszczyt, że mogę zaproponować wybór ich programu, ze szczególnym uwzględnieniem polskich filmów. Jako organizacja, która prezentuje wiele filmów dokumentalnych, oczywiście pokazywaliśmy przez lata wiele wspaniałych polskich dokumentów, więc to się bardzo dobrze uzupełnia” – zapewniał Hynes. Dziennikarz, który publikuje swoje teksty m.in. w „New York Times” podkreślił, że każdy z przeznaczonych na nowojorski przegląd filmów został wyselekcjonowany z myślą o widzach MoMI w nadziei, że uda się przedstawić reprezentatywny zestaw najnowszych polskich dokumentów i jednocześnie spełnić oczekiwania widowni dotyczące kina na bardzo wysokim poziomie. „Nie było to trudne, zważywszy na wysokie standardy programowe MDAG. Cieszymy się, że możemy podzielić się tymi filmami z naszą publicznością” – dodał kurator. Zwrócił uwagę, że wydarzenia online pozwalają dotrzeć nie tylko do tradycyjnych widzów MoMI, ale też także do kinomanów poza Nowym Jorkiem. Zadowoleni z publiczności „Byliśmy bardzo zadowoleni z publiczności, do której trafiliśmy w zeszłym roku podczas internetowej wersji MDAG i jesteśmy podekscytowani możliwością wykorzystania naszych doświadczeń w trakcie tegorocznej edycji. Jak Bóg da chcielibyśmy w 2022 roku zaoferować więcej wydarzeń” – konkludował Hynes. Reklama Podobnie jak w roku 2021, Museum of the Moving Image przygotowało także drugą edycję MDAG przy współpracy z Instytutem Kultury Polskiej (IKP) w Nowym Jorku. Kurator filmu i sztuk performatywnych w Instytucie Tomek Smolarski powiedział PAP, że w programie imprezy znajdą się m.in. koprodukcja polsko-francuska „Kubrick o Kubricku” Gregorego Monore, „Już tu nigdy nie wrócę” Mikołaja Lizuta, „Polaków portret własny” Jakuba Droczyńskiego, Macieja Białoruskiego i Roberta Rawłuszewicza, „Ściana Cieni” Elizy Kubarskiej, a także „Między nami” Doroty Proby. „Z powodu pandemii Covid-19, zeszłoroczna edycja odbyła się tylko online. Tegoroczna ma miejsce w formie hybrydowej. Projekcja „Kubrick o Kubricku” prezentowana jest w kinie (MoMI), a reszta online” – wyjaśnił Smolarski. Festiwal MDAG potrwa do 31 października. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję