Gala wręczenia nagród 18. edycji Millennium Docs Against Gravity - największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce - odbyła się w czwartek wieczorem w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia wręczono w kilkunastu kategoriach, m.in. w konkursie na najlepszy film polski, w którym zwyciężył dokument "Bukolika" w reż. Karola Pałki. Główny triumfator festiwalu - film "Przeżyć" - otrzymał także nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej.

"Film +Przeżyć+ opowiada o prawdziwym i niezwykle ważnym temacie w sposób artystycznie mocny, urzekający i złożony. Oryginalność formy, szczerość głównego bohatera, brak sentymentalizmu i mocny ładunek emocjonalny sprawiają, że ten film jest nie tylko interesującym obrazem dla szerszej publiczności, ale też ważną wypowiedzią na temat prawdziwej sytuacji współczesnych uchodźców" - podkreślił w laudacji reżyser i producent Christian Frei, który wspólnie z reżyserką filmową Agnieszką Holland i reżyserem Tomaszem Wolskim wybrał zwycięzcę festiwalu spośród 14 filmów dokumentalnych z całego świata.

"Ten film pomaga nam zrozumieć losy i wybory uchodźców i budzi głęboką empatię. Wykraczając daleko poza zwyczajowe granice narracji dokumentalnej ten mocny film opowiada o tym, jak ważna jest możliwość życia w prawdzie" - dodał Christian Frei.

Przeżyć wygrywa

"Przeżyć" (ang. "Flee") to animowany film dokumentalny produkcji duńsko-francusko-szwedzkiej, który stał się - jak podkreślają twórcy festiwalu - przebojem festiwalu filmów niezależnych w Sundance w USA, gdzie zdobył Wielką Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym i porównywany jest do "Walca z Baszirem".

"To poruszająca historia nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu do Europy. To także intymna opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej seksualności. W życiu Amina dominuje poczucie straty i to na wielu poziomach. Bohater musiał brutalnie wkroczyć w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił w sobie traumatyczne doświadczenia. Dziś, jako niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy jako naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim partnerem" - czytamy w opisie filmu, w którym dodano też, że Amin postanawia zdradzić prawdę o sobie w filmie, ale nie jest gotowy, żeby stanąć oko w oko z kamerą, dlatego jego dawny szkolny kolega i reżyser Jonas Poher Rasmussen, który w najbliższych dniach odwiedzi festiwal, postanowił sięgnąć po animację.

Wyróżnienia w Konkursie Głównym trafiły do filmu "Tysiące małych ran" w reż. Ramony S. Diaz o dziennikarzach znajdujących się na celowniku filipińskiego prezydenta Rodrigo Duterte oraz do "Filmu balkonowego" w reżyserii Pawła Łozińskiego, w którym polski dokumentalista przygląda się i rozmawia ze swoimi sąsiadami i przechodniami na Saskiej Kępie w Warszawie. Obraz ten, który podczas gali otrzymał również wyróżnienie od Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim, jest obecnie faworytem w konkursie na Nagrodę Publiczności, przyznawanej po zakończeniu festiwalu.

"Stendhal powiedział, że +powieść to jest zwierciadło przechadzające się po gościńcu, to odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży+. Chciałem to moje lustro zatrzymać, postawić na tym moim balkonie, żeby ludzie mogli się w nim przejrzeć. I to się chyba wydarzyło... Dla mnie to jest film o dialogu, o porozumieniu, czyli o czymś, czego dzisiaj w Polsce jest bardzo, bardzo maleńko, niestety. Wierzę jednak jeszcze, że taki dialog, porozumienie, wspólny język, jest jeszcze tutaj, u nas w Polsce, do znalezienia. Bardzo bym na to liczył i tego się trzymajmy" - mówił Łoziński odbierając wyróżnienie.

W tegorocznym Konkursie Głównym o Nagrodę Banku Millennium - Grand Prix festiwalu ubiegało się 14 dokumentów, wśród których znalazły się m.in. "Jestem Greta" Nathana Grossmana - opowieść o słynnej szwedzkiej aktywistce Grecie Thunberg, "Gorbaczow. Raj" Witalija Manskiego, czyli zapis wizyty reżysera w willi Michaiła Gorbaczowa, "Prezydent" Camilli Nielsson, czyli zapis wizyty w Zimbabwe po ustąpieniu w 2017 r. z urzędu prezydenta Roberta Mugabe, a także "Sabaya" Hogira Hirori oraz "Stambuł bez smyczy" Elizabeth Lo o życiu bezpańskich psów w tym ogromnym tureckim mieście.

Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych podczas tegorocznego festiwalu (m.in. dla filmu "Ucieczka na srebrny glob" w reż. Kuby Mikurdy, który doceniono kilka razy, w tym Nagrodą Nos Chopina dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce) można znaleźć na portalu festiwalu www.mdag.pl.

Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Świat się budzi" i tradycyjnie ukazuje fascynujące i złożone zjawiska współczesnego świata, które jednocześnie pomaga zrozumieć. Festiwal potrwa jeszcze trzy dni - do 12 września - w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie, a także w 27 innych miejscowościach, gdzie zostanie zaprezentowany program kilku wybranych filmów. Po części kinowej - od 16 września do 3 października - odbędzie się część online festiwalu.

Podczas całego wydarzenia prezentowanych jest prawie 150 filmów dokumentalnych z całego świata. Szczególna uwaga - jak podkreślają organizatorzy - jest poświęcona tym dokumentom, które pokazują ludzi aktywnie działających na rzecz ekologii, praw człowieka oraz warunków pracy.