„W tym roku wrocławska publiczność będzie miała okazję, by zobaczyć prawie 80 tytułów kina non-fiction z całego świata. W programie wrześniowego festiwalu nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących projekcjom – debat i wykładów, warsztatów oraz spotkań z twórcami prezentowanych na wielkim ekranie filmów” - napisano w komunikacie organizatorów.

Na początek zaplanowano spotkania m.in. z Pawłem Łozińskim twórcą nominowanego do Grand Prix Dolnego Śląska „Filmu balkonowego” ora z Aleksejem Paluyanem z Białorusi. Dokumentalny debiut tego reżysera „Odwaga”, przedstawia życie trojga aktorów z podziemnego Białoruskiego Wolnego Teatru w Mińsku, którzy angażują się w masowe protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki podczas wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku.

Z widzami w Dolnośląskim Centrum Filmowym spotkają się również Jakub Drobczyński i Maciej Białoruski – twórcy filmu „Polaków portret własny”, w którym oglądamy roczny zapis polskich realiów w pandemicznej rzeczywistości.

Kuba Mikurda, reżyser filmu „Ucieczka na srebrny glob” pojawi się na spotkaniach w drugim tygodniu festiwalu. Podobnie jak Mikołaj Lizut, reżyser filmu „Już tu nie wrócę”, w którym pokazano losy czterech wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu pod Białymstokiem. Gośćmi tegorocznego festiwalu będą też Krzysztof Kasior oraz Aleksandra Rola - reżyser i bohaterka filmu „Furia”.

Wrocławska odsłona 18. Millennium Docs Against Gravity rozpocznie się 3 września w Dolnośląskim Centrum Filmowym pokazem filmu „Jestem Greta” w reżyserii Nathana Grossmana. Część kinowa MDAG potrwa do 12 września. Po jej zakończeniu, od 16 września do 3 października odbędzie się sieciowa odsłona festiwalu, na której zaprezentowane zostaną wybrane filmy z programu kinowego.