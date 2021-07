Tematyka organizowanego od 14 lat w Radomiu Kameralnego Lata jest ściśle związana z jego społecznym profilem, co wyróżnia radomski festiwal spośród innych tego typu imprez filmowych organizowanych w Polsce.

Do tegorocznych konkursów organizowanych w ramach festiwalu zgłoszono ponad 190 filmów. Do Konkursu Głównego zakwalifikowano 22 produkcje, a do Konkursu Filmów Odrzutowych Hyde Park – 13 filmów.

Konkurs Główny skierowany jest do zawodowych filmowców, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz artystów tworzących poza głównym obiegiem produkcji i dystrybucji audiowizualnej. Pokazy filmów będą odbywały się w kinie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Zwycięzca Konkursu Głównego otrzyma statuetkę Złotego Łucznika i nagrodę finansową prezydenta Radomia w wysokości 10 tys. zł. Przyznane zostanie także m.in. specjalne wyróżnienie dla filmu o szczególnych walorach społecznych. Filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego mają również szansę otrzymać nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego.

Konkursu Filmów Odrzutowych HYDE PARK – jest z kolei promocją dokonań początkujących filmowców oraz prezentacją filmów krótkometrażowych, które nie mieszczą się w standardowej klasyfikacji gatunkowej. W tym przypadku nagrodę główną przyzna publiczność.

W ramach festiwalu planowane są także m.in. pokazy plenerowe nagradzanych kinowych produkcji światowych.

Mieszkańcy Radomia mogą również wziąć udział w otwartym cyklu Akademia Zawodowców, w ramach którego twórcy filmowi opowiedzą o kulisach pracy w branży. W programie m.in. wykłady aktorki i dyrektorki Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – Małgorzaty Potockiej oraz aktorów tej sceny.

Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 10 lipca.

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie FILMFORUM, a współorganizatorami: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.