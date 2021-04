O pokazie poinformowało Stowarzyszenie Kin Studyjnych. "Helmut Newton powtarzał, że istnieją +tylko dwa nieprzyzwoite słowa: sztuka i dobry smak+. Sentencja ta brzmi prawdziwie w kontekście jego twórczości, a to, że ograniczył tę liczbę do dwóch, jest równie wymowne – owszem, był prowokatorem, ale zabawnym" - podkreśliło w komunikacie.

Jak przypomniało, "urodzony w Berlinie pionier sztuki wizualnej zasłynął z prowokacyjnych i naładowanych seksualnością fotografii, które zdobiły strony takich magazynów jak Vogue, Harper’s Bazaar, Stern czy Playboy". "Jego prace wzbudzały kontrowersje, a dyskusje toczą się do dziś, na temat sposobu, w jaki przedstawiał kobiety. W filmie dokumentalnym Gero Von Boehma, akty stanowią znaczną część dokumentu" - napisało.

Wśród sław, które fotografował Newton, znajdziemy m.in. Claudię Schiffer, Grace Jones, Marianne Faithfull, Charlotte Rampling oraz Isabellę Rossellini. W filmie von Boehma - czytamy - rozmawiają one "o życiu i twórczości Newtona na przestrzeni całej jego kariery, o nieustannej kreatywności, o miłości czy pasji do kobiecego ciała i o tym, co kryje się za tematami, które przewijają się przez jego dorobek".

Wielka moc zdjęć

"Niezależnie od tego, co sądzimy o tematyce prac Newtona, nie da się zaprzeczyć, że jego zdjęcia mają wielką moc. Poprzez przemyślany dyskurs z różnymi głosami, Von Boehm buduje obraz człowieka, który wyprzedził swoją epokę. Kogoś, kto rewolucjonizował i wprowadzał innowacje, nie przejmując się zbytnio tym, co myślą inni" - podsumowało Stowarzyszenie Kin Studyjnych.

Sam von Boehm mawiał o niemieckim fotografie, że "był wyjątkową postacią, rzadkim połączeniem łobuza z Berlina, dżentelmena, prowokatora, anarchisty i wybitnego artysty, chociaż on nigdy nie chciał, aby tak go nazywano". "Historia jego życia była niesamowita. Miał zaledwie osiemnaście lat, gdy sam wyruszył w podróż z rodzinnego Berlina do Azji. Potem kariera zabrała go do Australii, Londynu, Paryża. Zrewolucjonizował fotografię modową. Stał się naprawdę sławny, żył w rozkroku między Monte Carlo a Los Angeles. Ale nawet wtedy bardzo często wracał do Berlina. Właśnie tam znajduje się jego grób" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Helmut Newton zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 23 stycznia 2004 roku w Hollywood w Kalifornii. Miał 83 lata. W tym samym roku w berlińskim Muzeum Fotografii rozpoczęła działalność Fundacja Helmuta Newtona, która prezentuje dorobek artysty, jego żony – która od lat 70. fotografowała pod pseudonimem Alice Springs - a także innych twórców nawiązujących z ich pracami artystyczny dialog. 9 kwietnia 2021 roku zmarła żona Helmuta June Newton.

Dokument "Helmut Newton. Piękno i bestia" będzie można obejrzeć we wtorek 4 maja o godz. 20 na platformie MOJEeKINO. Informacje o biletach można uzyskać pod adresem: https://www.mojeekino.pl/vods/vod.1120.