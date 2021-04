To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą… zapobiec apokalipsie. Historia zaczyna się, gdy kreatywna outsiderka Katie Mitchell dostaje się na wymarzone studia filmowe i chce jak najszybciej wyrać się z domu, by poznać swoich nowych przyjaciół. Te plany sabotuje jednak jej kochający naturę tata, który postanawia, że cała rodzina powinna wspólnie zawieźć Katie na uczelnię, by zacieśnić łączące ich więzi. Gdy wydaje się, że już nie może być gorzej, cała rodzina trafia w sam środek buntu robotów! Wszystkie urządzenia - od smartfonów przez inteligentne odkurzacze po złośliwe Furby - zostają zaangażowane, by wyłapać z planety wszystkich ludzi. Teraz to Mitchellowie, czyli tata Rick, mama Linda, córka Katie, jej dziwaczny młodszy brat Aaron, uroczy mopsik Monchi i dwa przyjazne, ale niezbyt lotne roboty, muszą uratować ludzkość.

Reżyseria: Mike Rianda

Scenariusz: Mike Rianda, Jeff Rowe

Produkcja: Phil Lord, Christopher Miller, Kurt Albrecht