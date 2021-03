"Kazimierz Kutz zapisał się w historii Śląska i całego kraju zarówno jako wybitny reżyser, jak i promotor Śląska. Zależy nam na tym, by życie i twórczość reżysera zostały mocno zaakcentowane w przestrzeni miasta – m.in. w Szopienicach, w których się urodził, a później tworzył. Chcemy, by w tym miejscu powstał ośrodek poświęcony pamięci Kazimierza Kutza" – powiedział we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Reklama

We wrześniu ubiegłego roku Katowice pozyskały od osób prywatnych dwa mieszkania przy Placu Ogród Dworcowy 4 i 5, w tym jeden lokal w budynku, w którym mieszkał kiedyś Kazimierz Kutz. Miasto podjęło też rozmowy ze spółką PKP w sprawie pozostałych lokali, z zamiarem docelowego nabycia wszystkich lokali w budynku nr 4.

Efektem tych rozmów jest wydane we wtorek rozporządzenie prezydenta Katowic w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez miasto Katowice od Polskich Kolei Państwowych udziałów w prawie współwłasności gruntu oraz w prawie współwłasności budynków mieszkalnych położonych przy Placu Ogród Dworcowy 4 i 5, wraz z obiektami infrastruktury technicznej. Kolejnym krokiem będzie podpisanie aktu notarialnego, dzięki któremu Katowice staną się właścicielem tych nieruchomości. Akt notarialny w tej sprawie zostanie podpisany 31 marca.

Od 1937 roku

Kazimierz Kutz, razem z rodziną, przeprowadził się do mieszkania przy Placu Ogród Dworcowy w 1937 roku. To miejsce, które miało ogromny wpływ na reżysera i jego późniejszą twórczość. Utworzony tam ośrodek ma być przede wszystkim miejscem spotkań, służącym działalności edukacyjnej i kulturalnej. Obiekt będzie pełnił także funkcje muzealne: znajdą się w nim pamiątki i rzeczy związane z reżyserem.

To kolejna forma upamiętnienia Kutza w jego rodzinnym mieście. 16 lutego br. wręczono po raz pierwszy Nagrodę im. Kazimierza Kutza - laureatką została Anna Dymna. Przy ulicy Wypoczynkowej 3 w Szopienicach znajduje się mural przedstawiający reżysera, autorstwa Erwina Sówki. Mural powstał - z inicjatywy Gazety Wyborczej, we współpracy z miastem Katowice - na ścianie familoka, w którym wychowywał się Kazimierz Kutz.

Kazimierz Kutz – reżyser, scenarzysta, publicysta, pisarz i polityk - pamiętany jest w regionie jako artysta i piewca spraw śląskich, twórca śląskiej trylogii - "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971) i "Paciorki jednego różańca" (1979). Inne znane filmy Kutza to: "Na straży swej stać będę" (1983) - o konspiracji na włączonym do III Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej; "Śmierć jak kromka chleba" (1994) - o pacyfikacji kopalni Wujek; komedie "Zawrócony" (1994) i "Pułkownik Kwiatkowski" (1995).

Zmarły 18 grudnia 2018 roku artysta spoczywa na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach.