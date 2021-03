18. festiwal Millennium Docs Against Gravity przyjmie formę hybrydową. Od 21 do 31 maja w siedmiu polskich miastach planowana jest część kinowa. Następnie od 3 do 20 czerwca odbędzie się część online festiwalu - poinformowali w poniedziałek organizatorzy wydarzenia.

Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, którego celem jest ukazywanie fascynujących zjawisk współczesnego świata i pomoc w ich analizowaniu. Reklama W poniedziałek organizatorzy imprezy poinformowali, że ze względu na sytuację epidemiczną postanowili przesunąć tegoroczną 18. odsłonę festiwalu MDAG. "Nie rezygnujemy jednak z daty majowej, ponieważ zależy nam na wsparciu kin w okresie, kiedy będą mogły wrócić do działania a ich sytuacja będzie wyjątkowo trudna. Festiwalowa wspólnota siedmiu miast zobowiązuje! Kina wymagają naszego zaangażowania, solidarności i pomocy" - czytamy w komunikacie. Tak jak w ubiegłym roku, wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. "Nie rezygnujemy z kin, nie przenosimy się w pełni do internetu, ani nie zamierzamy umniejszać roli kina jako miejsca współodczuwania. Naszym zdaniem rolą festiwalu filmowego jest dawanie świadectwa o roli i randze kina w kulturze. Liczymy, że uda nam się spotkać w rzeczywistości, co będzie pierwszym i jasnym sygnałem powrotu do normalności" - podkreślili organizatorzy. Jak poinformowali, na widzów 18. festiwalu MDAG czekają m.in. nowe sekcje: "Kryminalne zagadki MDAG", "Alfabet protestu", "Życie w czasach pandemii" oraz "Odmieńcze spojrzenia". Więcej szczegółów dotyczących programu poznamy w najbliższych tygodniach. Część kinowa wydarzenia zostanie zorganizowana w dniach 21-30 maja w siedmiu polskich miastach (Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Bydgoszczy). Następnie w dniach 3-20 czerwca odbędzie się część online, w trakcie której pokazane zostaną wybrane filmy z programu.