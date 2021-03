Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński odwołał Wieromiejczyka ze stanowiska dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w ubiegłym tygodniu. Jednocześnie powołał na stanowisko p.o. dyrektora Roberta Kaczmarka - reżysera, producenta filmowego i scenarzystę - podało MKDNiS.

MKDNiS "w związku z licznymi fake newsami, nieprawdziwymi informacjami, publikowanymi w mediach, dotyczącymi przyczyn odwołania dyrektora FINA Dariusza Wieromiejczyka" poinformowało, że "powodem odwołania dyrektora było naruszenie obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa - Kodeksu Pracy (w zakresie zatrudniania zastępców dyrektora oraz zasad wynagradzania kadry zarządzającej), ustawy o finansach publicznych i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (brak bieżącej aktualizacji planu finansowego)".

Wskazano, że "dyrektor nie realizował też projektów o statutowym znaczeniu dla instytucji (nieuzyskanie środków europejskich na cyfryzację w ramach POPC, a także nierealizowanie innego projektu cyfryzacyjnego zaproponowanego w końcu 2020 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)".

Nagrody nie do zaakceptowania

Ponadto dla ministerstwa nie do zaakceptowania było wypłacenie przez dyrektora FINA ponad pół miliona złotych nagród i premii w instytucji w roku pandemii (w tym kilkudziesięciotysięczne nagrody dla dyrekcji instytucji). Do MKiDN wpływały też liczne skargi na trudności w uzyskaniu dostępu do zasobów FINA, których upowszechnianie, udostępnianie i popularyzacja należy do zadań statutowych instytucji - dodano.

Podkreślono, że Ministerstwo "na żadnym etapie i w żadnym stopniu nie ingerowało w treści filmów zaplanowanych w ramach Przeglądu Herstorie". Treść produkcji filmowych nie była też przedmiotem rozmowy pomiędzy wiceministrem Jarosławem Sellinem a byłym dyrektorem FINA Dariuszem Wieromiejczykiem. Ponadto, wbrew prasowym fake newsom, nikt z Kierownictwa MKDNiS nie znał w ogóle treści powyższych filmów - zaznaczono.

"Gazeta Wyborcza" podała, że dyrektor FINA został odwołany za włączenie do przeglądu filmów kobiecych dokumentu o produkcji wibratorów oraz filmu o przemocy seksualnej wobec kobiet.