Sudański film "Umrzesz, mając 20 lat" to pierwszy kandydat tego kraju do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W polskich kinach będzie można oglądać go od 19 lutego.

Prowincja Al Dżazira w Sudanie. Podczas błogosławieństwa swego nowo narodzonego syna Sakina słyszy złą wróżbę – Muzamil umrze w wieku 20 lat. Od tej pory życie chłopca naznaczone jest tą przepowiednią. Chłopiec nie marzy, nie planuje, nie potrafi cieszyć się życiem, a jedynie czeka na spełnienie wyroku. Upływ czasu odmierzają kolejne kreski rysowane przez matkę na ścianach domu. Jedyne chwile radości przynoszą mu przyjaciółka Naima i Suleiman, który zwiedził pół świata i dzięki któremu Muzamil ogląda swój pierwszy film. Czy chłopcu uda się wyrwać z kręgu śmierci? I co stanie się w dniu jego dwudziestych urodzin? Reklama Film opowiada o tym, jak silna wiara może wpłynąć na ludzkie życie i jak czasami bywa używana politycznie. W Sudanie rząd Omara el-Beshira użył islamu, aby zamknąć usta wszystkim – kiedy mówisz „Bóg tak mówi", nikt tego nie kwestionuje. Mój film to zaproszenie do wolności. Nic i nikt nie może ci powiedzieć: takie jest twoje przeznaczenie, taki los jest ci pisany. Musisz sam zdecydować, jakie będzie twoje życie – mówi reżyser, Amjad Abu Alala. Film był pokazywany na największych światowych festiwalach: w Wenecji, Toronto, Busan czy Mumbaju. To dopiero ósmy film fabularny, jaki kiedykolwiek powstał w Sudanie.