Do 7 marca przyjmowane są zgłoszenia filmów na międzynarodowy konkurs 21. Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Festiwal odbędzie się od 22 lipca do 1 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu - poinformował we wtorek na Twitterze Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF)

Na stronie PISF-u zaznaczono, że konkurs międzynarodowy "to najważniejsza sekcja tego wydarzenia, służąca prezentacji kina artystycznego, wykraczającego poza granice konwencjonalnego filmu". Reklama "W konkursie mogą brać udział filmy o czasie trwania powyżej 60 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2020 r., nieprezentowane wcześniej w Polsce na pokazach publicznych" - czytamy w informacji. Wyjaśniono, że organizatorzy festiwalu "preferują premiery światowe, międzynarodowe i europejskie – oryginalne, autorskie fabuły, dokumenty, eseje, animacje – eksperymentujące z formą i językiem filmowym". Najlepszy film otrzyma nagrodę Grand Prix oraz 15 tys. euro. Swoją nagrodę przyzna też festiwalowa publiczność. Na stronie PISF-u przypomniano, że zgłaszać można również filmy do sekcji pozakonkursowych, w tym do sekcji Shortlista, poświęconej polskim filmom krótkometrażowym. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej festiwalu: www.nowehoryzonty.pl/industry/entryForm.do?sldl=1085_386. Festiwal odbędzie się od 22 lipca do 1 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu.