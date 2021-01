Patryk Vega złożył w ubiegłym roku obietnicę, że do 2025 roku wyprodukuje aż 16 filmów.

Reklama

Najnowszym dziełem reżysera ma być film "Miłość, seks & pandemia". W produkcji pojawi się wiele znanych twarzy. Na ekranie zobaczymy m.in. Małogrzatę Rozenek, Zofię Zborowską, czy Annę Muchę.

Film, który wypuszczam w 7 lutego 2021 r., dzieje się w trakcie pandemii. W dużej mierze to film o epidemii samotności. Punkt wyjścia jest taki, że ludzie, mając coraz większy dostęp do wyzutego z uczuć seksu, mają jednocześnie coraz większą trudność z budowaniem relacji bliskości i miłości z drugim człowiekiem. Ta pandemia, która spotyka bohaterów, jest czymś, co zaczyna przewartościowywać ich postawy - mówił w podcaście "Mój Ulubiony Film" na portalu Filmweb.pl.