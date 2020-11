Jak wyjaśniono na stronie PISF-u, zgłoszenia można nadsyłać do 14 marca 2021 r.

"Motywem przewodnim przyszłorocznego festiwalu będzie hasło Mirror Mirror" - czytamy w informacji.

Organizatorzy 13. Short Waves Festival przyjmują zgłoszenia filmów w pięciu kategoriach. "Do Konkursu Międzynarodowego przystąpią najlepsze produkcje z całego świata, trwające do 30 minut, powstałe nie wcześniej niż w październiku 2019 r. Tematyka, forma i gatunek nie podlegają ograniczeniom regulaminowym" - napisano na stronie PISF-u.

"Konkurs Polski przeznaczony jest wyłącznie do filmów wyprodukowanych w Polsce, trwających do 30 minut. Ma on na celu zaprezentowanie panoramy najnowszych krótkich form filmowych, widzianej okiem polskich twórców" - podkreślono.

Z kolei Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych przeznaczony jest dla prac krótkometrażowych z pogranicza filmu i video-artu trwających nie dłużej niż 30 minut i powstałych nie wcześniej niż w październiku 2019 r.

"Dances with Camera to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, których wspólnym językiem jest ruch i taniec. Do konkursu przystąpią produkcje taneczne z całego świata, od fabuł, przez dokumenty, animacje, po projekty eksperymentalne i choreograficzne impresje. I wreszcie +Urban View+, czyli międzynarodowy konkurs filmów związanych z architekturą, urbanistyką i designem, rozumianych zarówno jako dziedziny sztuki, jak i poprzez ich aspekty społeczne, kulturowe bądź ekonomiczne" - czytamy na stronie PISF-u.

Wyjaśniono, że do ostatniego z wymienionych konkursów "dopuszczone są formy fabularne, dokumenty, animacje, teledyski oraz eksperymenty".

Laureatów konkursów wyłoni międzynarodowe jury, a publiczność zgromadzona na pokazach konkursowych zadecyduje o przyznaniu Nagrody Publiczności.

Zgłoszenia przesyłać można wyłącznie za pośrednictwem portalu FilmFreeway: https://shortwaves.pl/nabor/ i https://filmfreeway.com/festival/ShortWavesFestival.