W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zgodnie z nimi od soboty hotele otwarte będą tylko dla podróżujących służbowo, zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie, będą też obowiązywały mniejsze limity osób w sklepach oraz ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. W czwartek organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni poinformowali, że 45. odsłona imprezy odbędzie się online i wszystko wskazuje na to, że "platforma internetowa będzie jedyną przestrzenią wydarzeń festiwalowych". Na platformę trafią - jak czytamy - "wybrane filmy konkursowe oraz dodatkowe materiały multimedialne". "Pokazy online filmów udostępnionych platformie festiwalowej będą się odbywać w wirtualnych salach kinowych zgodnie z ustalonym harmonogramem projekcji. Platforma festiwalowa umożliwi ponadto oglądanie konferencji prasowych z udziałem twórców, da też dostęp do wydarzeń towarzyszących: debat, spotkań, webinariów i innych. Wkrótce ogłoszony zostanie pełny program" - napisano.

W komunikacie podano także, że "liczba akredytacji uprawniających do korzystania z platformy online będzie ograniczona". "Ich sprzedaż rozpocznie się 15 listopada. Uroczystość wręczenia nagród w tym roku będzie mieć formę programu telewizyjnego wyemitowanego na antenie ogólnopolskiej TVP oraz na platformie festiwalowej" - dodano.

Jak wyjaśnił dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, szeroka publiczność nie będzie mogła obejrzeć w sieci wszystkich filmów z konkursu głównego z powodu ograniczeń licencyjnych. "Niektórzy dystrybutorzy są już związani umowami z innymi platformami VOD. Z kolei dystrybutorom tych filmów, które jeszcze nie miały premiery kinowej, zależy, by zachować tradycyjną kolejność, zgodnie z którą najpierw są pokazy na wielkim ekranie, a dopiero później inne formy dystrybucji. My, jako organizatorzy festiwalu, nie dysponujemy prawami do filmów konkursowych" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Dyrektor artystyczny FPFF Tomasz Kolankiewicz podkreślił, że "zarówno organizatorom, jak i branży filmowej bardzo zależy, by pomimo trudności przeprowadzić w tym roku festiwalowe konkursy, przyznać Złote Lwy i inne nagrody, tak ważne dla polskich twórców i ich filmów". "Pamiętajmy, że w historii gdyńskiego festiwalu odwołano go wyłącznie w czasie stanu wojennego. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że w tym roku będzie to zupełnie inny festiwal od tych, które znamy z ostatnich lat. Pandemia zmieniła świat, w wielu dziedzinach codziennego życia musieliśmy przejść na nowy, awaryjny tryb. To samo dzieje się z festiwalem" - zwrócił uwagę.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się 8 grudnia i potrwa do 12 grudnia.