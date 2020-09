Decyzję o przyznaniu POSK Cinema nagrody Engholm Prize for Film Society or Community Cinema of the Year ogłoszono w sobotę wieczorem podczas 51. edycji corocznej gali Film Society of the Year Awards brytyjskiej federacji klubów filmowych i kin społecznościowych Cinema For All.

Reklama

To najwyższa nagroda przyznawana dla niekomercyjnych, niezależnych kin społecznościowych na terenie Wielkiej Brytanii. Prezes Cinema for All Deborah Parker podkreśliła, że to wyróżnienie przyznawane w uznaniu dla kin, utrzymujących najwyższą jakość przy jednoczesnej istotnej roli społecznej, które mogą służyć jako przykład dla innych.

Założone w sierpniu 2019 r. POSK Cinema jest polskim kinem społecznościowym, funkcjonującym przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w zachodnim Londynie. Organizacja działa na zasadzie non-profit i jest prowadzona przez wolontariuszy: Jakuba Krupę, Roberta Gawłowskiego, Bartłomieja Nowaka, Zubaira Dhallę i Jarosława Wiśniewskiego. Cały przychód z działalności kina służy finansowaniu działalności statutowej POSK, który jest największym polskim centrum w Wielkiej Brytanii i zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego.

W trakcie pierwszego roku działania twórcy kina zorganizowali niemal 20 pokazów filmów, które łącznie obejrzało ponad 3,5 tys. osób. W programie znalazła się m.in. brytyjska premiera nominowanego do Oscara filmu Jana Komasy "Boże Ciało", a także przedpremierowy pokaz serialu BBC One "World on Fire" ("Świat w ogniu") oraz specjalna projekcja nowego filmu Agnieszki Holland "Mr Jones". Widzowie mogli też obejrzeć filmy, które były nagradzane na festiwalach w Polsce, jak np. "Ostatnia rodzina" Jana P. Matuszyńskiego, "Sztuka kochania" Marii Sadowskiej i "Cicha Noc" Piotra Domalewskiego.

Zaprezentowano także serię filmów dokumentalnych, w tym m.in. o historiach różnych pokoleń imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii "Welcome to Britain", a także "Republikę. Narodziny legendy" Ryszarda Kruka oraz "Jankę" Adeli Kaczmarek o Janinie Ochojskiej.

Zgodnie z założeniami twórców, kino jest dwujęzyczne: polskie filmy są zawsze pokazywane z angielskimi napisami. Bilety kosztują jedynie 5 funtów.

- Ta nagroda jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem i zaszczytem. Cieszy nas, że zostaliśmy docenieni za nasze działania na rzecz promocji silnych relacji polsko-brytyjskich, a także reprezentowanie społeczności migranckich w szerszej debacie publicznej i dawanie im głosu przez medium filmu - oświadczył Krupa, który jest też współzałożycielem POSK Cinema.

- To szczególnie istotne w kontekście trwającej debaty o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i planowanych zmian w prawie imigracyjnym, po tym, jak setki tysięcy Polaków wybrały w ciągu ostatnich 15 lat ten kraj na swój dom i nadal wiążą z nim swoją przyszłość. Jesteśmy dumni, że możemy ich reprezentować, a innym pozwolić lepiej poznać polską kulturę i kinematografię - dodał.

Konferencja Cinema for All, która w tym roku z powodu ograniczeń wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się wyłącznie w sieci, jest corocznym świętem niekomercyjnych kin w Wielkiej Brytanii. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele kin z całego kraju.

Założone w 1946 r. Cinema for All (wcześniej funkcjonujące jako British Federation of Film Societies) jest największą organizacją branżową, skupiającą niezależne kina społecznościowe i kluby filmowe na terenie Wielkiej Brytanii. Wśród jej głównych partnerów jest Brytyjski Instytut Filmowy (BFI), Independent Cinema Office i dystrybutor Filmbankmedia.