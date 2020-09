Amerykański pisarz zmarł w wieku 77 lat. Informację o jego śmierci potwierdził też gubernator Alabamy Kay Ivey.

Winston Groom był amerykańskim pisarzem, autor powieści "Forrest Gump", na podstawie której w 1994 roku Robert Zemeckis nakręcił uhonorowany Oskarem film pod tytułem Forrest Gump z Tomem Hanksem w roli głównej.

Napisał również nowele o wojnie w Wietnamie "Better Times Than These", był również współautorem książki "Conversations with the Enemy", dzięki której w 1984 roku był nominowany do Nagrody Pulitzera.