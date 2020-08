13. Festiwal Mastercard OFF CAMERA przenosi się do przestrzeni online. Od 11 do 25 września na platformie player.pl będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące - poinformował w piątek na swojej stronie Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

"Ze względu na pandemię koronawirusa Festiwal Mastercard OFF CAMERA zdecydował się na niestandardowe formy projekcji - pokazy filmów na player.pl, kino samochodowe oraz +Kino z okna+" - wyjaśniono na stronie PISF. Reklama Od 11 do 25 września na platformie player.pl będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące. Festiwal jest współfinansowane przez PISF. Na program festiwalu składają się pierwsze lub drugie filmy twórców z całego świata wyświetlane w Konkursie Głównym pod nazwą "Wytyczanie Drogi". W tym roku pokazane zostaną, m.in.: "Disco" Jorunn Myklebust Syversen, "Wildland" Jeanette Nordahl, "Gold" Rogiera Hespa, "A Thief's Daughter" Belen Funes i "Maternal" Maura Delpero. Z kolei w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych rodzime produkcje będą walczyć o nagrodę Kulczyk Foundation. Zaplanowano także pokazy w sekcjach specjalnych: "Między nami kobietami", "Znowu w drodze", "Tanie dreszcze”, „Związki i rozwiązki", "Panorama", "Festiwalowe Hity" i "Amerykańscy Niezależni". Festiwalowi Mastercard OFF CAMERA od lat towarzyszy SerialCon. W tym roku odbędzie się specjalna edycja serialowa, która będzie trwała 10 dni – od 12 do 21 września. "Fani seriali będą mogli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, nie wychodząc z domu. O pracy nad serialami opowiedzą zarówno aktorzy, jak i scenarzyści, reżyserzy oraz producenci. Rozmowy prowadzić będą też blogerzy, youtuberzy i krytycy filmowi" - czytamy na stronie PISF. W ramach SerialCon odbędą się pokazy seriali z udziałem twórców, z którymi będzie można porozmawiać po seansie. "Znane krakowskie lokalizacje będą tłem najciekawszych spotkań, m.in. rozmów Oliviera Janiaka z gwiazdami, wywiadów z twórcami polskiego kina oraz programu Alicji Myśliwiec +2020. Plan B+" - wyjaśniono na stronie PISF. Twórcy występujący w ramach OFF SCENY przygotowali specjalne koncerty online dla fanów alternatywnego brzmienia. Więcej informacji o festiwalu na stronie: www.offcamera.pl. 13. Festiwal Mastercard OFF CAMERA jest współfinansowany przez PISF.