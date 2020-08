Margaret Constance, bo takie imiona naprawdę nosi popularna Maisie, była dwukrotnie nominowana do nagrody Primetime Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym (za „Grę o tron”). W trakcie realizacji kolejnych sezonów legendarnej produkcji zdążyła zadebiutować także w: pełnometrażowym filmie fabularnym („The Falling”, 2014), filmie dokumentalnym („Cyberbully”, 2015) i sztuce scenicznej (Ja and You w Hampstead Theatre w Londynie, 2018), które zebrały wiele entuzjastycznych recenzji. Wystąpiła też m.in. w tak znanych produkcjach jak serial BBC „Doctor Who” czy dramat „Mary Shelley”.

Nic dziwnego, że została dostrzeżona przez studio Marvel, w którego najnowszej produkcji wciela się w Rahne Sinclair – przyjacielską i bezkonfliktową Szkotkę, która jako mutantka może zmieniać się w wilka. Stąd jej przydomek Wolfsbane. Dziewczynę dręczy jednak poczucie winy, ponieważ wierzy, że Bóg postrzega ją jako wcielenie zła, gdy przybiera tę postać. A w dodatku młoda mutantka niezbyt dobrze radzi sobie z romantycznymi uczuciami do przedstawicielek tej samej płci.

– Nie widziałem nikogo innego w tej roli oprócz Maisie. Od początku była zaangażowana w proces twórczy i w pewnym sensie stworzyłem tę postać dla niej – twierdzi Josh Boone, reżyser i scenarzysta „Nowych Mutantów”.

– Josh dużo opowiadał mi o swoim wychowaniu, a grana przeze mnie postać ma bardzo podobne do niego doświadczenia. Dlatego mam do niego duże zaufanie – mówi gwiazda „Gry o tron”, która kolejny doniosły krok w swojej karierze stawia właśnie w studiu Marvel.

Nie tylko aktorstwo

Brytyjka – jak przystało na gwiazdę młodego pokolenia – jest bardzo aktywna w social mediach, za pośrednictwem których komunikuje się ze swoimi fanami. Na Instagramie obserwuje ją ponad 11 milionów ludzi, na Twitterze – 2,7 miliona. A to tylko jedno z pól jej pozaaktorskiej działalności.

Karierę przedsiębiorcy Maisie Williams zaczęła od założenia „Daisie”, czyli platformy online, która łączy kreatywne jednostki i pomaga im zaprezentować swoje prace oraz wspólnie tworzyć różne projekty. Nowa gwiazda Marvel Studios jest też aktywistką i orędowniczką feministyczną, która walczy o powszechną równość i równouprawnienie. Dlatego jej platforma ma wspierać przede wszystkim kreatywne i przedsiębiorcze kobiety.

Ogromna popularność sprawiła, że dziewczynka, która marzyła o karierze tancerki, stała się sławną i spełnioną kobietą. Dziś inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Tym bardziej, że Williams jest nie tylko innowatorką, lecz także świetną mówczynią i motywatorką, która angażuje się w liczne akcje charytatywne i pomocowe. Ma także wyrazisty styl, który pozwolił jej zaistnieć w świecie mody.

Sama podkreśla, że zawsze była bardzo otwarta, szczera i lubiła znajdować się w centrum uwagi. W przeciwieństwie do skromnej i nieśmiałej Rahne, którą gra w „Nowych Mutantach”. I właśnie to wspomina jako jedno z największych wyzwań w pracy nad rolą w najnowszej produkcji Marvela.

„Nowi Mutanci” ze znaną z „Gry o tron” Maisie Williams w jednej z głównych ról już od 26 sierpnia w kinach.