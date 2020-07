Przewodniczącym Komisji Oscarowej został kompozytor Jan A.P. Kaczmarek (laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel").

Pozostałymi członkami komisji są: dyrektor PISF Radosław Śmigulski, producent Leszek Bodzak (nominowany do Oscara za film "Boże Ciało"); reżyserka Dorota Kobiela (współtwórczyni nominowanego do Oscara filmu "Twój Vincent"); autor zdjęć Łukasz Żal (nominowany do Oscara za zdjęcia do filmów "Ida" i "Zimna wojna"); kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF Małgorzata Szczepkowska-Kalemba.

Skład komisji, powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego, zaakceptował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.