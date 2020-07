Informację o śmierci stacji Polsat News potwierdziła córka aktora.

Reklama

Andrzej Strzelecki miał 68 lat. w tym roku zdradził, że zmaga się z rakiem. Niestety była to nieoperacyjna choroba nowotworowa płuc i oskrzeli.

Andrzej Strzelecki to aktor, satyryk, reżyser teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej i były rektor uczelni. Autor scenariuszy sztuk i musicali. W 1974 r. ukończył Wydział Aktorski warszawskiej PWST, a w 1978 r. - Wydział Reżyserski. W 2004 r. zdobył tytuł profesora sztuk teatralnych.

"Był człowiekiem. A przy okazji - artystą. To bardzo ważne połączenie. Był człowiekiem wrażliwym, dowcipnym, bystrym, spostrzegawczym. To oznacza, że był wspaniałym artystą. Cóż w takiej chwili można powiedzieć - brakuje go już teraz, a ta strata będzie tylko dotkliwsza" - mówił Wojciech Malajkat.

"Andrzej Strzelecki zawsze grał siebie, choć w różnych okolicznościach. To jest bardzo trudne. Starczało mu osobowości na wszystkie role. Można grać siebie w wielu odsłonach tak samo, a on był sobą za każdym razem inaczej. Był wspaniałym aktorem. Ale też reżyserem, autorem scenariuszy, alfą i omegą, można powiedzieć, człowiekiem, który zajmował się niemal wszystkim i robił to świetnie" - dodał Malajkat.

Andrzeja Strzeleckiego żegnają za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorzy i jego uczniowie z Akademii Teatralnej. Marta Żmuda Trzebiatowska napisała na Istagramie: "niebo zyskało jednego, wspaniałego Anioła. Odszedł Andrzej Strzelecki - wspaniały pedagog, rektor Akademii Teatralnej, aktor, reżyser. Kochał studentów, a studenci uwielbiali Jego. Panie Profesorze, dziękuję, że dzięki Panu uwierzyłam, że śpiewam. Zajęcia z Panem to jedno z piękniejszych wspomnień z czasów Akademii Teatralnej" - napisała aktorka.

"Ciepły, kochany i z tak wspaniałym poczuciem humoru. Andrzej Strzelecki. Miałam to szczęście, że był moim Profesorem w Szkole Teatralnej" - napisała Maria Seweryn, dyrektorka warszawskiego Och-Teatru. Wyrazy współczucia dla rodziny aktora wyraził na Facebooku także Artur Barciś.

"Odszedł Andrzej Strzelecki – wybitny aktor uwielbiany przez widzów. Pedagog, wychowawca młodego pokolenia twórców. Świetny menedżer kultury, dyr. Teatru Rampa, rektor Akademii Teatralnej z bogatym dorobkiem organizatorskim i twórczym. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia" - napisał na Twitterze minister kultury.

W latach 1974–1981 związany był z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Współtworzył kabaret "Kur". Był aktorem Teatru Rampa, w którym przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Znany z ról filmowych ("Przepraszam, czy tu biją?", "W pustyni i w puszczy", "Rozmowy nocą", "1920 Bitwa Warszawska", "Pół wieku poezji później"), oraz serialowych ("Kuchnia polska", "Przeprowadzki", "Klan", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe").

Andrzej Strzelecki był członkiem Związku Artystów Scen Polskich. W 2002 r. odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Słynął też ze swojego zamiłowania do gry w golfa - był członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa.