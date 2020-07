Paulette (Juliette Binoche) wraz z małżonkiem prowadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nastolatki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu. Niestety po nagłej śmierci męża Paulette odkrywa, że szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi wziąć sprawy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm i rewolucja seksualna, które z dnia na dzień zmieniają społeczeństwo i świat dookoła.

Reklama

Aby ratować szkołę, Paulette łączy siły ze swoją pierwszą miłością – André (Edouard Baer), ekscentryczną szwagierką Gilberte (Yolande Moreau) oraz surową zakonnicą Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky). Nieoczekiwanie jednak sama zaczyna mieć wątpliwości co do własnych poglądów i przekonań. Czy to możliwe, żeby sama miała stać się… wyzwoloną kobietą?

Film w kinach od 24 lipca. Oto zwiastun.