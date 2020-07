Informację o sukcesie filmu Holland zamieszczono na twitterowym profilu PISF. "Świetna wiadomość z Francji! Współfinansowany przez #PISF obraz +Obywatel Jones+ (@MrJones_Film) Agnieszki Holland pierwszy w zestawieniu filmowych nowości, a trzeci w box offisie. Przez tydzień, od 22 do 29 czerwca obejrzało go 67 tysięcy widzów. Gratulujemy!" - Czytamy we wpisie.

"Obywatel Jones" Agnieszki Holland to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza Aretha Jonesa (w tej roli James Norton) piszącego w latach 30. XX wieku, który ujawnił sprawę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego".

Autorem zdjęć jest Tomasz Naumie, a współproducentką i autorką scenariusza – Amerykanka Andrea Chałupa. Zdjęcia zrealizowano m.in. w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W polsko-brytyjsko-ukraińskiej koprodukcji wystąpili m.in. Vanessa Karby, Peter Stargard, Michalina Olszańska i Krzysztof Pieczyński.

Światowa publiczność po raz pierwszy mogła obejrzeć "Obywatela Jonesa" w lutym 2019 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, gdzie był nominowany do Złotego Niedźwiedzia. We wrześniu ub.r. "Obywatel Jones" uczestniczył również w konkursie głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z którego wyjechał z nagrodą główną - Złotymi Lwami. Na ekrany polskich kin trafił 25 października ubiegłego roku.