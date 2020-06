Film "Sukienka" w reż. Tadeusza Łysiaka, zgłoszony i współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, znalazł się w Future Frames - Generation NEXT of European Cinema - przekazał we wtorek PISF. Obraz zakwalifikował się także do konkursu głównego Odense International Film Festival.

6. edycja programu Future Frames - Generation NEXT of European Cinema z inicjatywy European Film Promotion, odbędzie się online w dniach 29 czerwca - 8 lipca w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Reklama Jak napisano na stronie PISF, "program EFP ma zwrócić uwagę specjalistów z branży filmowej, jak i dziennikarzy na młodych europejskich twórców filmowych". "Podczas Industry Days na MFF w Karlowych Warach dziesięciu obiecujących reżyserów i reżyserek zaprezentuje swoje dotychczasowe dokonania, realizowane w szkołach filmowych oraz weźmie również udział w najciekawszych wydarzeniach branżowych i specjalnie dla nich przygotowanych wykładach mistrzowskich. Selekcji filmów dokonali dyrektor artystyczny festiwalu w Karlowych Warach Karel Och oraz koordynatorka programowa Anna Purkrabkova" - podał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach to największy festiwal filmowy w Czechach, wśród twórców filmowych, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i dziennikarzy uważany za najważniejsze wydarzenie filmowe w Europie Środkowo-Wschodniej. "Sukienka" opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. W rolach głównych: Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała i Szymon Piotr Warszawski, a w pozostałych: Andrzej Glazer i Lea Oleksiak. Tadeusz Łysiak nie tylko reżyserował, ale jest również autorem scenariusza, za montaż odpowiadał Mariusz Gos, muzykę – Jan Ignacy Królikowski. Polska premiera filmu "Sukienka" miała miejsce na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Krótkometrażowy obraz z Warszawskiej Szkoły Filmowej ze zdjęciami Konrada Blocha, znalazł się także w konkursie głównym Odense International Film Festival, który odbędzie się w dniach 24-30 sierpnia. To duński festiwal filmów krótkometrażowych, który po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. Uznawany jest za jedną z najodważniejszych imprez filmowych na świecie. W tym roku na festiwal zostało zgłoszonych aż 2945 produkcji. Festiwal jest akredytowany przez Amerykańską Akademię Filmową, co oznacza, że jego laureaci mogą ubiegać się o nominację do Oscara. Jury rekomenduje również filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej. Pełna lista zakwalifikowanych filmów znajduje się tu: https://filmfestival.dk/en/official-selection/.