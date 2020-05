- Nie ma bardziej zakłamanego środowiska, niż nasze środowisko mediów, dziennikarzy, aktorów celebrytów. Politycy jeszcze - powiedział Sylwester Latkowski w Radiu ZET.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o dowody, Latkowski odparował, że "nie jest zaskoczony reakcją, trywializowaniem". - Nie zauważyła pani w filmie ludzi, którzy w momencie, kiedy trzeba było robić tę sprawę, utrudniali zrobienie jej? - odpowiedział pytaniem na pytanie.

Według reżysera filmu "Nic się nie stało" największym problemem jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Nienawidzi Kurskiego, TVP, jest przeciwnikiem obecnego rządu, a mówi wprost. Pani uważa, że on wyssał sobie to z palca to, co pani słyszała? Różnica pomiędzy Wojewódzkim, Szycem a Karnowskim jest taka, że Karnowski mówi to na trzeźwo, a Szyc i Wojewódzki większość swojego życia zamienia w aktorstwo i pajacowanie - oświadczył Latkowski.