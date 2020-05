O przełożeniu 45. FPFF poinformowała w środę PAP rzeczniczka prasowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) Monika Piętas-Kurek.

Jak wyjaśniła, taką decyzję jednogłośnie podjął w środę Komitet Organizacyjny FPFF.

"Jednocześnie Komitet zobowiązał Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszka Kopcia do przygotowania w ciągu 30 dni zmian w regulaminie Festiwalu, w tym jego harmonogramu, regulujących kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji Komitetu Organizacyjnego" - czytamy w przekazanej PAP informacji.

W komunikacie podkreślono, że "wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za tym, by filmy kwalifikujące się do udziału w tegorocznym festiwalu były przyjmowane do udziału w przyszłorocznej edycji wydarzenia".

45. FPFF w Gdyni miał odbyć się w dniach 14-19 września br.