McCarten ma na swoim koncie takie filmy biograficzne,a przy okazji nagrodzone Oscarami jak „Bohemian Rhapsody”, czyli losy Freddiego Mercury’ego, „Czas mroku” z rolą Gary’ego Oldmana, czy „Teorię wszystkiego” o Stephenie Hawkingu z Eddiem Redmaynem.

Nowy film ma być zatytułowany „I Wanna Dance With Somebody”. Obserwatorzy zauważają, że Anthony McCarten jest też specjalistą od… ocieplania wizerunku. Że to twórca, który nawet największe wady jest w tanie pokazać tak, by postać budziła sympatię.

Pewne jest, że przy przedstawianiu postaci Whitney Houston taka umiejętność będzie w cenie.