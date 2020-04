Produkcja weszeła do kin 16 sierpnia.

Dziewiąty film Quentina Tarantino był jednym z najbardziej oczekiwanych obrazów minionego roku. W filmie zobaczyć mogliśmy m.in. Brada Pitta, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Kurta Russella i Ala Pacino.Obok nich, jako Roman Polański pojawił się Rafał Zawierucha.

Los Angeles, rok 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth (Brad Pitt) marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...Dziewiąty film genialnego scenarzysty i reżysera Quentina Tarantino (dwa Oscary – w tym jeden za scenariusz Pulp Fiction) jest hołdem dla złotej ery Hollywood. Produkcja została wyróżniona dwiema statuetkami Oscara oraz ośmioma nominacjami do tej prestiżowej nagrody.

Film jest dostępny na HBO GO od 1 kwietnia 2020 roku, a my zaręczamy, że nie jest to prima aprilis.