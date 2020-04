Gildia Reżyserów Polskich zaapelowała do nadawców telewizyjnych, by w okresie epidemii koronawirusa emitowali priorytetowo polskie filmy i autorskie programy telewizyjne. Jak argumentuje zarząd Gildii, emisje te pozwolą twórcom na otrzymanie tantiem w najbliższych miesiącach i są doskonałą okazją do promowania polskiej kultury.

Jak podkreślił zarząd Gildii Reżyserów Polskich "globalna pandemia Covid-19 sparaliżowała funkcjonowanie niemal każdego sektora gospodarczego, w tym środowiska filmowego". Reklama "Wszystkie krajowe projekty filmowe są wstrzymane, praca na planie odwołana, kina zamknięte. Reżyserom, aktorom, ekipom technicznym oraz setkom firm, które funkcjonują dzięki przemysłowi filmowemu, grozi zapaść. Wiele z nich może nigdy z niej nie wyjść" Gildia zaapelowała do nadawców narodowych i prywatnych, aby "w tym wyjątkowym okresie emitowali priorytetowo polskie filmy (fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe, animowane, eksperymentalne) oraz autorskie programy telewizyjne (teatr telewizji, seriale)". "Celem naszego apelu jest wsparcie polskiej kultury oraz ludzi z nią związanych, którzy zostali pozostawieni bez źródeł dochodów na nieokreślony czas" - wyjaśnili. Przedstawiciele środowiska filmowego zwrócili uwagę, że "emisje polskich produkcji w telewizji pozwolą wszystkim żyjącym twórcom na otrzymanie tantiem w najbliższych miesiącach". "Jest to rozwiązanie szybkie i łatwe w realizacji, gdyż nadawcy są w posiadaniu praw do ogromnego katalogu tytułów żyjących twórców. Dodatkowo takie wsparcie jest doskonałą okazją do promowania polskiej kultury w polskiej telewizji oraz spełnienia misji edukacyjnej, tak ważnej dla polskiej publiczności w okresie narodowej kwarantanny" - podkreślili. W imieniu Gildii od apelem podpisali się honorowa przewodnicząca Agnieszka Holland, przewodniczący zarządu Andrzej Jakimowski, zastępczyni przewodniczącego Joanna Kos-Krauze, skarbnik Łukasz Ronduda, sekretarz Andrzej Saramonowicz oraz członkowie zarządu: Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Borys Lankosz, Paweł Maślona i Janusz Zaorski. We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie w Polsce 1,9 tys. osób, a ponad ok. 106 tys. objęto kwarantanną. Zakażenie koronawirusem, od 4 marca kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 2132 osób, z których 31 zmarło.