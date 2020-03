Reklama

Wyjątkowo pomysłowa „Supernova” Bartosza Kruhlika - jedno z wielu festiwalowych odkryć - jest godnym laureatem nagrody za najlepszy film. (...) „Supernova” odpowiednio wykorzystuje swój ograniczony budżet i oszczędny montaż, a kończy się pytaniem, na które widz nie otrzymuje odpowiedzi – napisał Donald Clark w „The Irish Times”.

– Nagroda Krytyków na festiwalu w Dublinie to było przyjemne zaskoczenie. Podobno wybrali nasz film z ponad setki, jakie pojawiły się na festiwalu. W krótkiej rozmowie, dowiedziałem się jak krytycy odczytują nasz film i ku mojemu zadowoleniu potwierdziło się, że „Supernova” to przede wszystkim uniwersalna historia, zrozumiała pod każdą szerokością geograficzną. W przeszłości podobne wyróżnienia dostały tam takie filmy jak „There Will Be Blood”, „A Prophet”, „Boyhood” czy „I, Daniel Blake” – mówi Bartosz Kruhlik, który pojechał do Dublina i spotkał się z festiwalową publicznością.

Film otrzymał nagrodę za najlepszy debiut na 44. FPFF w Gdyni. Polska premiera filmu odbyła się w listopadzie 2019, międzynarodowa - na festiwalu Black Nights w Tallinie. Od tego czasu 78-minutowy debiut Kruhlika wędruje po festiwalach, dostaje nagrody, nominacje i wyróżnienia. Wśród nich: cztery nominacje do Orłów (w tym za najlepszy film), nagroda Odkrycie Roku w konkursie Bestsellery Empiku, nominacja do Paszportów Polityki czy Nagroda dla Najlepszego Reżysera na festiwalu Pune w Indiach. Polskim dystrybutorem filmu jest Forum Film Poland, za dystrybucję i promocję zagraniczną odpowiada IKH Pictures Promotion.

Virgin Media Dublin International Film Festival trwał w dniach 26 lutego - 8 marca 2020.

Producentem „Supernovej” jest działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studio Munka, koproducentem – Canal+ Polska. Film powstał w ramach pierwszej edycji prowadzonego przez Studio programu „60 Minut”, wspartego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.